Футбольный клуб «Ювентус» выпустил токены и открыл первое голосование для фанатов

Итальянский футбольный клуб «Ювентус», за который играет Криштиану Роналду, выпустил фан-токены в партнерстве с блокчейн-платформой Socios.com.

Juventus Fan Token (JUV) дает болельщикам «Ювентуса» по всему миру возможность участвовать в голосованиях по решениям клуба. Первое из них уже открыто — это выбор песни, звучащей на домашнем стадионе клуба при праздновании гола.

Последние 8 лет это происходило под Chelsea Dagger группы The Fratellis. Болельщикам предложили выбрать новое звуковое приветствие забитого мяча из четырех композиций:

All The Small Things от Blink 182;

Song 2 группы Blur;

Jump Around от House of Pain;

Boom группы P.O.D.

Песню-победителя объявят после первого забитого клубом на «Альянц Стадиум» мяча в 2020 году.

Из общей эмиссии в 20 млн фан-токенов большую часть реализуют через первое в мире Fan Token Offering (FTO) на платформе Socios.com. Начальная цена JUV составляет около 2 евро.

Ограниченное количество монет доступно бесплатно в приложении дополненной реальности Token Hunt от Socios.com.

Обладатели фан-токенов не только могут принимать участие в опросах и голосованиях, но и зарабатывать призовые баллы за взаимодействие с клубом и другими болельщиками. За них можно получить «эксклюзивные товары и уникальные впечатления».

О планах по выпуску токенов для фанатов «Ювентуса» впервые сообщили в прошлом году.

Напомним, Socios.com также сотрудничает с ведущим футбольным клубом Франции «Пари Сен-Жермен», а также испанским «Атлетико» и английским «Вест Хэм Юнайтед«.