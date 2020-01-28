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  3. FT: ОПЕК+ думает о сокращении нефтедобычи из-за коронавируса
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Сегодня, в 7:05

FT: ОПЕК+ думает о сокращении нефтедобычи из-за коронавируса

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники обсуждают «дополнительное сокращение» добычи нефти в связи с падением цен на нее из-за вспышки коронавируса в Китае, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя картеля.

В начале декабря участники ОПЕК+ договорились снизить совокупную среднесуточную добычу еще на 503 000 баррелей – всего на 1,7 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2018 г. Новые квоты будут действовать до апреля 2020 г. Они призваны помочь предотвратить избыток предложения и поддержать цены на нефть.

Но из-за начавшейся в конце декабря эпидемии коронавируса Китай закрыл некоторые города на карантин, ввел ограничения на использование транспорта внутри страны и запретил продажи групповых туров за границу. Цены на нефть начали падать из-за опасений, что это ударит по спросу на нее. За последнюю неделю баррель Brent подешевел более чем на 8%, и в понедельник, 27 января, его стоимость опустилась ниже $60. В 18:00 мск она составляла $59,56 за баррель.

Участники сделки ОПЕК+ «готовы сделать все, что потребуется», и пристально наблюдают за ситуацией на рынке, утверждает источник FT. По его словам, один из вариантов – продлить действующее соглашение до конца года, другой – сильнее сократить добычу. Но дискуссии пока носят предварительный характер, никакого решения не принято.

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