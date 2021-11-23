FT: криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с суверенными фондами об инвестициях

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с несколькими суверенными фондами благосостояния с целью привлечения инвестиций. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на главу международной блокчейн-экосистемы Чанпэн Чжао.

Binance надеется на приобретение фондами долей в криптовалютной бирже, стремясь "улучшить отношения" с правительствами и регуляторами, заявил он британскому изданию. Переговоры об инвестициях ведутся сразу с несколькими суверенными фондами в дополнение, по его словам, к привлечению капитала для своего филиала в США перед открытым размещением акций на фондовой бирже. Чанпэн Чжао отказался сообщить, с какими финансовыми институтами проводятся переговоры, однако, как сказал он, речь идет о "значительных суммах", на получение которых потребуется время.

Кроме того, подобный процесс "может привязать нас к конкретным странам, <...> с которыми мы хотим быть немного осторожнее", добавил глава Binance.

Попытка криптовалютной биржи укрепить структуру капитала предпринимается по мере того, как Binance активизирует поиски новой штаб-квартиры, в том числе в Сингапуре и Дубае, отмечает газета. Криптопредприниматель заявил на минувшей неделе на организованном информационным агентством Bloomberg "Форуме новой экономики" (Bloomberg New Economy Forum), проходящем в формате видеоконференции, о том, что платформа фиксирует ежедневные объемы транзакций в размере $170 млрд по сравнению с $10-30 млрд два года назад. Чжао также сказал, что доходность исчисляется "миллиардами".

Фото: tadviser.ru