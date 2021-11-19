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В прошлую пятницу, в 8:42

FT: британский инвестфонд покупает бренды Lipton и Brooke Bond за $5,1 млрд

FT: британский инвестфонд покупает бренды Lipton и Brooke Bond за $5,1 млрд

Британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners достиг соглашения с компанией Unilever о покупке ее подразделения по производству чая за €4,5 млрд ($5,1 млрд).

Британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners достиг соглашения с компанией Unilever о покупке ее подразделения по производству чая за €4,5 млрд ($5,1 млрд). Об этом в четверг сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что на подразделение Unilever, выпускающее чай под торговыми марками Lipton и Brooke Bond, также претендовали американские инвестиционные фонды Advent и Carlyle. Как напоминает издание, перед заключением сделки Unilever выделила данное подразделение в отдельную компанию Ekaterra с выручкой в размере около €2 млрд($2,2 млрд) в год, даже несмотря на то, что потребители в развивающихся странах в последнее время стали активнее переходить на кофе, травяные чаи или комбучу.

Газета подчеркивает, что Unilever сохранила контроль над рядом своих чайных активов, которые приносят порядка €1 млрд ($1,1 млрд) ежегодно, в том числе в Индии и Индонезии, где наблюдается рост потребления. Кроме того, компания со штаб-квартирой в Лондоне продолжит реализовывать совместные проекты с американской PepsiCo по производству холодного чая.

Фото: 1prime.ru

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