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Finance.kz
Finance.kz
12.12.2019

ФРС США приняла решение о сохранении ставок на уровне 1,50-1,75% годовых

Вчера завершилось заседание ФРС США, где было принято ожидаемое решение о сохранении ключевой ставки на уровне 1,50-1,75% годовых. 

В то же время, был дан сигнал к тому, что будет выдержана пауза в изменении ставок на фоне стабильных экономических показателей. Подобная риторика регулятора США должна была оказать поддержку доллару, но индекс доллара сегодня снижается на 0,38% и находится на уровне 97,04 пунктов. 

Давление на доллар создает неопределенность в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Так, в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы ввести дополнительные пошлины на китайские товары, запланированные на 15 декабря. 

Также повышению волатильности на рынках способствуют досрочные парламентские выборы в Британии. Последний опрос YouGov, в котором приняли участие 105,6 тыс. человек, показывает, что Консервативная партия получит 42,6% голосов избирателей, тогда как оппозиционная Лейбористская партия может набрать 33,8%. Курс по валютной паре GBPUSD вчера вырос на 0,33%, а к данному моменту растет еще на 0,14% и находится на уровне 1,32 доллара за фунт стерлингов.    

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