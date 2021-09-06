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06.09.2021

Французская Total заключила с Ираком энергетическую сделку на $27 млрд

Французская Total заключила с Ираком энергетическую сделку на $27 млрд

Французская Total подписала с Багдадом контракт на четыре масштабных энергетических проекта на юге Ирака стоимостью $27 миллиардов.

Французская Total подписала с Багдадом контракт на четыре масштабных энергетических проекта на юге Ирака стоимостью $27 миллиардов, сказал в воскресенье министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар.

Компания начнет с инвестиций в $10 миллиардов, сказал генеральный директор Total Патрик Пуянне в ходе церемонии подписания, добавив, что работы начнутся незамедлительно.

Джаббар сказал, что на первом этапе французская компания вложит $3 миллиарда в проект закачки морской воды в нефтяные месторождения для повышения нефтеотдачи.

Он добавил, что Total также вложит $2 миллиарда в строительство завода по переработке газа с месторождений Западная Курна 2, Маджун, Артави, Туба и Лухайс.

Total поможет нарастить добычу на месторождении Артави до 210.000 баррелей нефти в сутки с нынешних 85.000 баррелей в сутки, сообщило министерство нефти.

Фото: ria.ru

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