Французская Total заключила с Ираком энергетическую сделку на $27 млрд

Французская Total подписала с Багдадом контракт на четыре масштабных энергетических проекта на юге Ирака стоимостью $27 миллиардов, сказал в воскресенье министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар.

Компания начнет с инвестиций в $10 миллиардов, сказал генеральный директор Total Патрик Пуянне в ходе церемонии подписания, добавив, что работы начнутся незамедлительно.

Джаббар сказал, что на первом этапе французская компания вложит $3 миллиарда в проект закачки морской воды в нефтяные месторождения для повышения нефтеотдачи.

Он добавил, что Total также вложит $2 миллиарда в строительство завода по переработке газа с месторождений Западная Курна 2, Маджун, Артави, Туба и Лухайс.

Total поможет нарастить добычу на месторождении Артави до 210.000 баррелей нефти в сутки с нынешних 85.000 баррелей в сутки, сообщило министерство нефти.

Фото: ria.ru