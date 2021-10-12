Франция потратит $35 млрд в течение 5 лет на поддержку промышленности и инноваций

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник представил пятилетний план инвестиций объемом 30 миллиардов евро ($35 миллиардов), нацеленный на поддержку промышленности и инноваций.

"Мы должны вести борьбу за инновации и индустриализацию одновременно", - сказал французский президент группе предпринимателей, добавив, что "нам нужна страна, которая производит больше".

Макрон сказал, что долгосрочный план "Франция 2030" предполагает, что небольшие гибкие стартапы сыграют ключевую роль в построении промышленного будущего Франции наряду с известными индустриальными гигантами.

"Мы должны восстановить основу промышленной независимости Франции и Европы", - сказал президент.

В прошлом году Париж представил план инвестиций на сумму 100 миллиардов евро, большая часть из которых была направлена в зеленую энергетику.

Фото: rfi.fr