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12.10.2021

Франция потратит $35 млрд в течение 5 лет на поддержку промышленности и инноваций

Франция потратит $35 млрд в течение 5 лет на поддержку промышленности и инноваций

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник представил пятилетний план инвестиций объемом 30 миллиардов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник представил пятилетний план инвестиций объемом 30 миллиардов евро ($35 миллиардов), нацеленный на поддержку промышленности и инноваций.

"Мы должны вести борьбу за инновации и индустриализацию одновременно", - сказал французский президент группе предпринимателей, добавив, что "нам нужна страна, которая производит больше".

Макрон сказал, что долгосрочный план "Франция 2030" предполагает, что небольшие гибкие стартапы сыграют ключевую роль в построении промышленного будущего Франции наряду с известными индустриальными гигантами.

"Мы должны восстановить основу промышленной независимости Франции и Европы", - сказал президент.

В прошлом году Париж представил план инвестиций на сумму 100 миллиардов евро, большая часть из которых была направлена в зеленую энергетику.

Фото: rfi.fr

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