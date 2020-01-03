ForteBank привлекает от ЕБРР $60 млн на финансирование предпринимательства

ForteBank стал участником программы финансирования субъектов микро-, малого и среднего бизнеса путем привлечения средств от ЕБРР. Эта программа поможет банку активнее кредитовать предприятия Казахстана на более выгодных условиях.

Общий пакет финансирования включает в себя 3-летний кредит в размере 50 млн долларов США в тенговом эквиваленте на финансирование предпринимателей и 10 млн долларов США в тенговом эквиваленте для развития женского предпринимательства. Соответствующие соглашения были подписаны 27 декабря 2019 года в головном офисе ForteBank.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в Казахстане является одним из стратегических направлений ForteBank. Мы рады продолжить сотрудничество с Европейским Банком Реконструкции и Развития. Это уже второй займ, который привлекает банк от ЕБРР, и мы очень рады, что в этот раз средства привлечены без дополнительных гарантий. Первый займ в размере 60 млн долларов США в тенговом эквиваленте был получен в 2016 году и сейчас успешно реализуется. ForteBank профинансировал 409 заемщиков по программе финансирования субъектов микро-, малого и среднего и 96 по программе «Женщины в бизнесе». ForteBank будет продолжать активно развивать финансирование этой сферы», - отметил Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank.

По итогам 2018 года ForteBank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. Мобильное приложение ForteBank было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. ForteBank стал «Банком года в Казахстане» по версии Global Finance и Asiamoney.