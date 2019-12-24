ForteBank досрочно погасил выпуск евробондов на 236 570 000 долларов США

ForteBank сообщает о полном досрочном погашении облигаций, выпущенных банком 15 декабря 2014 года, на сумму 236 570 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году.

Новость прокомментировал Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank:

«Досрочное погашение евробондов было выполнено за счет собственных средств, в связи с высоким уровнем достаточности капитала и ликвидности Forte. В этом году банк достиг значительного прироста по всем финансовым и операционным показателям и вошел в топ-3 банков страны по размеру активов. Этим погашением мы на взаимовыгодных условиях возвращаем средства, вложенные инвесторами на 5 лет раньше указанного срока».

В 2019 году рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам ForteBank со «Стабильного» до «Позитивного». В то же время Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank c В3 до В1, прогноз «Стабильный», а рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank с «В» до «B+», так же со стабильным прогнозом.

Данное досрочное погашение позволит банку значительно снизить стоимость фондирования, используя свою избыточную долларовую ликвидность.