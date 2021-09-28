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Во вторник, в 10:10

Ford планирует инвестировать $7 млрд в производство электрокаров в США

Ford планирует инвестировать $7 млрд в производство электрокаров в США

Ford объявила в понедельник о планах инвестировать миллиарды долларов в производство электромобилей в США, что позволит создать 11 тыс. новых рабочих мест в стране.

Американская автомобилестроительная компания Ford объявила в понедельник о планах инвестировать миллиарды долларов в производство электромобилей в США, что позволит создать 11 тыс. новых рабочих мест в стране. Эти средства, как сообщила во вторник газета Hill, будут направлены трем новым заводам по изготовлению аккумуляторов и предприятию по производству пикапов в штатах Теннесси и Кентукки.

"Это является нашей возможностью - нашей крупнейшей из когда-либо осуществлявшихся инвестиций - оказать содействие в построении лучшего будущего для Америки, - приводит издание заявление президента и гендиректора Ford Джима Фарли. - Мы теперь движемся к тому, чтобы осуществить прорыв [в производстве] электромобилей для многих, а не для некоторых".

Инвестиции в общем объеме $11,4 млрд будут осуществляться в партнерстве с южнокорейской компанией SK Innovation. $5,6 млрд планируется вложить в новые производственные мощности по изготовлению батарей для электромобилей, в конвейерную линию по сборке электромобилей серии "Эф" и в переработку отходов в штате Теннесси, где предполагается создать 6 тыс. рабочих мест, пишет газета. $5,8 млрд будут направлены на создание новых производственных мощностей в Кентукки, в том числе и по изготовлению батарей, что позволит открыть там 5 тыс. новых рабочих вакансий. Доля Ford в этих вложениях составит $7 млрд, что является самой крупной производственной инвестицией компании за всю ее 118-летнюю историю.

"Это преобразующий момент, когда Ford возглавит переход Америки [к использованию] электромобилей и к новой эре чистого, с нулевым балансом выброса углерода, производства, - приводит Hill слова председателя совета директоров компании Билла Форда. - С помощью этих инвестиций и духа новаторства мы сможем достичь целей, ранее воспринимавшихся как взаимоисключающие друг друга - защитить нашу планету, создать прекрасные электромобили, которые полюбятся американцам, и внести вклад в процветание нашей страны".

Газета отметила, что объявление об этих планах было сделано компанией спустя около двух месяцев после того, как президент США Джо Байден обнародовал исполнительный указ, согласно которому к 2030 году половина продаваемых в стране транспортных средств должна приходиться на электромобили.

Фото: freep.com

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