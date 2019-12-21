Forbes включил Джеффа Безоса в список миллиардеров-неудачников 2019 года — он потерял $13,1 млрд за год
Американский Forbes составил списки пяти самых везучих и невезучих миллиардеров 2019 года.
В 2018 году он возглавлял список «победителей», но его состояние снизилось из-за развода.
Американский Forbes составил списки пяти самых везучих и невезучих миллиардеров 2019 года. В число «неудачников» журнал включил в том числе самого богатого человека мира Джеффа Безоса. Список «победителей» возглавил гендиректор конгломерата LVMH Бернар Арно.
Джефф Безос возглавлял список «победителей» в 2018 году, но из-за развода с супругой его состояние за год упало на $13,1 млрд, пишет издание. Джефф и Маккензи объявили о разводе в январе 2019 года после 25 лет брака. По соглашению основатель и гендиректор Amazon передал Маккензи 25% своих акций компании. Сейчас Маккензи владеет 4% Amazon.
Чтобы составить списки, Forbes посчитал изменения капитала более чем 2200 миллиардеров в период с 28 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года. Журнал учитывал только бизнесменов с долями в публичных компаниях.
Миллиардеры-неудачники:
- Азим Премджи — второй самый богатый человек Индии, глава ИТ-компании Wipro Limited. Потерял $14,1 млрд, состояние оценивается в $7,2 млрд. Весной 2019 года передал на благотворительность акции Wipro стоимостью $7,5 млрд.
- Джефф Безос — основатель и глава Amazon. Потерял $13,1 млрд, состояние — $109,7 млрд.
- Субхаш Чандра — глава индийского медиахолдинга Essel Group. Потерял $3,4 млрд, состояние — $660 млн. С начала 2019 года акции двух его компании упали более чем на 40%.
- Трэвис Каланик — бывший гендиректор Uber. Потерял $3,1 млрд, состояние — $2,8 млрд. Потеря связаны с неудачным IPO Uber, с начала торгов в мае акции компании подешевели на 30%. Владевший 8,6% Uber Каланик к концу года продал акции на сумму больше $2 млрд, при каждой продаже он выплачивал налоги, что также повлияло на его состояние.
- Янь Чжи — владелец компании Zall Smart Commerce Group, которая занимается строительством торговых центров. Потерял $3 млрд, состояние — $2,1 млрд. В августе его компания отчиталась о снижении прибыли на 74% за финансовый год. В письме инвесторам Янь Чжи объяснил трудности «сложными международными экономическими условиями и растущим давлением на внутреннюю экономику».
Миллиардеры-победители:
- Глава французского люксового конгломерата LVMH Бернар Арно — за год состояние выросло на $40 млрд, до $107,7 млрд.
- Основатель Facebook Марк Цукерберг — +$22,1 млрд, до $72 млрд. В 2018 году возглавлял список «неудачников», потеряв $18,7 млрд.
- Основатель Zara и холдинга Inditex Амансио Ортега — +$17,3 млрд, до $74,9 млрд.
- Бывший глава Microsoft Стив Балмер — +$16,3 млрд, до $56,3 млрд.
- Глава индийского нефтеперерабатывающего холдинга Reliance Industries и создатель оператора связи Jio Мукеш Амбани — +$16,1 млрд, до $61,4 млрд.