Forbes опубликовал анализ того, как менялись богатейшие спортсмены миры с 1990 по 2019 года

Forbes опубликовал интереснейший анализ того, как с 1990 до наших дней менялись богатейшие атлеты мира, по сумме заработка в год.

В график попали большое число боксеров, а именно Майк Тайсон, Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойа, Мэнни Пакьяо и даже Мохаммед Али.



В учет идет вся прибыль спортсмены, а не только гонорары.