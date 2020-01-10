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Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 12:09

Forbes опубликовал анализ того, как менялись богатейшие спортсмены миры с 1990 по 2019 года

Forbes опубликовал интереснейший анализ того, как с 1990 до наших дней менялись богатейшие атлеты мира, по сумме заработка в год.

В график попали большое число боксеров, а именно Майк Тайсон, Флойд Мейвезер, Оскар Де Ла Хойа, Мэнни Пакьяо и даже Мохаммед Али.

В учет идет вся прибыль спортсмены, а не только гонорары.

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Finance.kz
Finance.kz
Forbes опубликовал анализ того, как менялись богатейшие спортсмены миры с 1990 по 2019 года
Forbes опубликовал анализ того, как менялись богатейшие спортсмены миры с 1990 по 2019 года
Forbes опубликовал интереснейший анализ того, как с 1990 до наших дней менялись богатейшие спорстмены мира, по сумме заработка в год.
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