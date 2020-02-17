Forbes назвал сооснователя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского долларовым миллиардером
14 февраля 2020 года The Telegraph сообщила, что британская финтех-компания с российскими корнями Revolut привлекла $500 млн при оценке в $6 млрд
Исходя из оценки компании в $6 млрд в последнем раунде, которую привела The Telegraph.
- 14 февраля 2020 года The Telegraph сообщила, что британская финтех-компания с российскими корнями Revolut привлекла $500 млн при оценке в $6 млрд — в 2018 году компания оценивалась в $1,7 млрд.
- В апреле 2018 года источники российского Forbes говорили, что доля сооснователя и гендиректора Revolut Николая Сторонского в компании составляет около 30%. Исходя из оценки в $6 млрд, состояние Сторонского после завершения раунда можно оценить примерно в $1,65 млрд, пишет издание.
- Источник Forbes на венчурном рынке говорит, что Николай Сторонский искал финансирование в конце 2019 года и в результате получил несколько предложений от венчурных фондов. В Revolut отказались комментировать сделку.
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