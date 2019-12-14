Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito». Клип вышел в январе 2017 года, с тех пор он набрал 6,5 млрд просмотров, пишет «Ъ» со ссылкой на Forbes.

В рейтинг самых популярных клипов десятилетия вошли:

Luis Fonsi «Despacito» (ft. Daddy Yankee) (6,5 млрд просмотров); Ed Sheeran «Shape of You» (4,5 млрд просмотров); Wiz Khalifa «See You Again» (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд просмотров); Mark Ronson «Uptown Funk» (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд просмотров); PSY «Gangnam Style» (3,4 млрд просмотров); Justin Bieber «Sorry» (3,2 млрд просмотров); Maroon 5 «Sugar» (3,08 млрд просмотров); Katy Perry «Roar» (2,9 млрд просмотров); OneRepublic «Counting Stars» (2,88 млрд просмотров); Ed Sheeran «Thinking Out Loud» (2,86 млрд просмотров).

Ранее Google рассказал, какие видео стали самыми популярными на YouTube в России в 2019 году. В топ-5 вошли: «Чинилы и большой секрет» (пародия Сыендука на мультсериал «Фиксики»), документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни», выступление певицы Билли Айлиш на «Вечернем Урганте», выступление Павла Воли «Про настоящих женщин», а также семь новых серий мультсериала «Фиксики».