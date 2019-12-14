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Finance.kz
Finance.kz
14.12.2019

Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito». Клип вышел в январе 2017 года, с тех пор он набрал 6,5 млрд просмотров, пишет «Ъ» со ссылкой на  Forbes. 

В рейтинг самых популярных клипов десятилетия вошли: 

  1. Luis Fonsi «Despacito» (ft. Daddy Yankee) (6,5 млрд просмотров); 
  2. Ed Sheeran «Shape of You» (4,5 млрд просмотров); 
  3. Wiz Khalifa «See You Again» (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд просмотров); 
  4. Mark Ronson «Uptown Funk» (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд просмотров); 
  5. PSY «Gangnam Style» (3,4 млрд просмотров); 
  6. Justin Bieber «Sorry» (3,2 млрд просмотров); 
  7. Maroon 5 «Sugar» (3,08 млрд просмотров); 
  8. Katy Perry «Roar» (2,9 млрд просмотров); 
  9. OneRepublic «Counting Stars» (2,88 млрд просмотров); 
  10. Ed Sheeran «Thinking Out Loud» (2,86 млрд просмотров). 

Ранее Google рассказал, какие видео стали самыми популярными на YouTube в России в 2019 году. В топ-5 вошли: «Чинилы и большой секрет» (пародия Сыендука на мультсериал «Фиксики»), документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни», выступление певицы Билли Айлиш на «Вечернем Урганте», выступление Павла Воли «Про настоящих женщин», а также семь новых серий мультсериала «Фиксики».

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