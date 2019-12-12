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Finance.kz
Finance.kz
12.12.2019

Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель, как и годом ранее, возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание. 

В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Издание напоминает, что Меркель, занимающая первое место девятый год подряд, продолжает бороться против антииммигрантских настроений в Европе. 

А Пелоси является основным вдохновителем процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Ее авторитет вывел её на третье место в списке самых влиятельных женщин мира. 

На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м британская королева Елизавета II, дочь и советник президента США Дональда Трампа – Иванка заняла 42 место.

Источник: https://24.kz

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