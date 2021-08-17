Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones продолжили обновлять максимумы

Американские индексы по итогам торговой сессии понедельника закрылись разнонаправленно, S&P 500 и Dow Jones продолжили обновлять максимумы (0,26%-0,31%), тогда как NASDAQ скорректировался на 0,2%.

Наилучший прирост в составе S&P 500 продемонстрировали сектора здравоохранения (+1,1%) и коммунальных услуг (+0,7%). На фоне сохраняющейся негативной динамики нефтяных котировок акции нефтегазового сектора продолжили нести потери (-1,8%). В понедельник важных статистических данных по рынку США не было опубликовано, в связи с чем рынок оценивал корпоративные отчетности компаний и опубликованные данные по Китаю, которые продемонстрировали замедление роста экономики и негативно отразились на нефтяных котировках.



Цены на нефть снижаются на протяжении трех сессий подряд, и по итогам торгов в понедельник снизились на 1,5% до $69,5 за баррель. Негативное давление на котировки оказали статистические данные из Китая, которые показали замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж на фоне введения новых ограничительных мер в Китае в связи с распространением COVID-19.