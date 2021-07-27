Фонд Кэти Вуд ждет роста акций Tesla на 359% к 2025 году

Фонд Ark Invest Кэти Вуд ожидает, что к 2025 году акции Tesla вырастут на 359% до $3 тыс. за акцию. По мнению Фонда, большая часть преимуществ Tesla зависит от ее способности запустить автономную службу роботакси, пишет Market Insider.

Это значительное увеличение по сравнению с предыдущей целевой ценой на 2024 год в $1400.

Целевая цена включает ожидания запуска Tesla службы автономного роботакси, построенной на ее полностью автоматизированной технологической платформе, которая, по словам Фонда, может принести доход до $327 млрд.

«В рамках подготовки сервиса роботакси Tesla могла бы сначала запустить управляемую людьми сеть обслуживания пассажиров, обеспечивая высокодоходный регулярный поток доходов и ограничивая неудачи автономной службы», — пояснили в Ark.

В «медвежьем» сценарии предусматривается, что Tesla будет торговаться по цене до $1500 за акцию, при продажах 5 млн автомобилей в год. Если же автопроизводитель будет продавать более 10 млн электрокаров в год, то цена акций может дойти до $4 тыс. за штуку.

В 2020 году Tesla продала около 500 тыс. автомобилей.

Модель оценки, используемая Ark, включает относительно новый страховой бизнес Tesla, но не включает в себя бизнес по хранению энергии и солнечной энергетике, а также покупку биткоинов на $1,5 млрд.

Tesla остается крупнейшим активом Ark Invest, и это не первый раз, когда компания по управлению инвестициями делает заоблачный прогноз по ценам на Tesla.

В 2018 году Вуд сказал, что Tesla вырастет до $4 тыс., когда акции торговались по цене около $250. С поправкой на проведенный сплит акций бумаги торговались по цене $4500 в начале 2021 года, на два года раньше запланированного срока.