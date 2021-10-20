Фонд Гейтса выделит до $120 млн на таблетки от COVID-19 для стран с низкими доходами

Благотворительный фонд, возглавляемый основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом и его бывшей супругой Мелиндой, объявил во вторник о выделении до $120 млн на содействие скорейшему поступлению в страны с низкими доходами таблеток от COVID-19, разработанных американской фармацевтической компанией Merck & Co.

Компания направила на днях в регулирующий орган при Министерстве здравоохранения и социальных служб США - Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов - запрос на одобрение применения ее таблеток от коронавирусной инфекции. Фонд, как заявлено, намерен во взаимодействии со своими партнерами оказать финансовую поддержку усилиям по разработке и воспроизводству лекарственных средств-дженериков этого препарата.

"Чтобы покончить с этой пандемией, нам необходимо гарантировать, чтобы каждый человек, где бы в мире он ни проживал, имел доступ к спасающим жизнь медицинским препаратам, - приводятся в обнародованном фондом заявлении слова Мелинды Гейтс. - Однако несправедливая реальность такова, что странам с низкими доходами приходится ожидать [получения] всего: от средств индивидуальной защиты до вакцин". Принятые фондом обязательства, указала она, "гарантируют, что больше людей в большем числе государств получат доступ к перспективному медицинскому препарату". Мелинда призвала организации и правительства других стран последовать примеру фонда.

Merck & Co 11 октября запросила у регулятора разрешение на использование ее таблеток в экстренных случаях для лечения COVID-19 при его легком и среднем течении у взрослых, подверженных риску перерастания этого заболевания в тяжелую форму. Процесс одобрения, по мнению экспертов, может занять несколько недель.

Ценность препарата, как рассказал журналистам старший вице-президент инфекционного отделения компании доктор Николас Картсонис, в том, что он избавляет людей от необходимости иметь дело с инфузионными центрами и со всеми связанными с этим факторами. Таблетки можно будет принимать дома, что, как уверяют их создатели, не только будет способствовать скорейшему излечению от опасного заболевания, но и позволит разгрузить стационары, заполненные в настоящее время тяжелобольными пациентами.

Тремя неделями ранее в компании заявили, что применение ее препарата позволяет на 50% снизить риск госпитализации инфицированных. Там сослались на результаты промежуточных исследований с участием 775 человек, заболевших COVID-19 в легкой и средней форме. Из числа лиц, принимавших лекарство, в течение 29 дней были госпитализированы 7,3%, в то время как среди участников контрольной группы этот показатель составил 14,1%. При этом среди последних восемь пациентов умерли. В первой группе летальных исходов не зарегистрировано.

Фото: fortune.com