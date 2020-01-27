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  3. Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 11:23

Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса и его супруги Мелинды – Bill & Melinda Gates Foundation – в срочном порядке выделил $10 млн на борьбу с распространением нового типа коронавируса – 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

Из выделенной суммы $5 млн направлены на борьбу коронавирусом в Китае. Еще столько же пойдет на оказание помощи центрам по контролю и профилактике распространения вируса в Африке. Фонд «уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов», говорится в сообщении.

В декабре 2019 г. в китайском Ухане произошла вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее коронавирусом. Заболевание зафиксировано почти во всех регионах страны, единичные случаи зафиксированы в азиатских странах, Европе и США. За прошедшую неделю несколько китайских городов ввели запрет на въезд людей и транспорта без специальных разрешений из-за угрозы распространения вируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин накануне назвал ситуацию «сложной» и заявил, что темпы распространения вируса ускоряются. Днем 27 января в КНР было около 2700 заболевших, 80 из которых скончались, сообщает NetEase со ссылкой на данные властей.

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