Фонд Билла Гейтса потратит $100 млн на борьбу с коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс пожертвуют $100 млн в специальный фонд, основанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщает Forbes. Сумма, пожертвованная фондом Гейтсов, пойдет на разработку вакцины против коронавируса, изучение способов диагностики и защиту населения в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

В среду ВОЗ объявила, что начинает кампанию по сбору средств на реализацию трехмесячного плана для борьбы с инфекцией. Всего организация просит у филантропов $675 млн. $615 млн из них будут направлены на поддержку систем здравоохранения в развивающихся странах, а оставшиеся $60 млн – на работу самой ВОЗ.

Очаг распространения коронавируса находится в китайском городе Ухань, в настоящее время изолированном от остальных населенных пунктов Китая. По свежим данным ВОЗ, вирус был отмечен у более чем 24 000 человек. 492 человека, заболевших после заражения, скончались. Все смерти от коронавируса, за исключением двух случаем в Гонконге и Филлиппинах, случились на территории материкового Китая.