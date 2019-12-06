Флойд Мейвезер заработает $500 млн. за два боя.

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер (50-0-27 КО) по прозвищу "Money" заработает до $500 000 000 всего за два боя, если будут реализованы его личные и совместные планы с президентом UFC Даной Уайтом, сообщает на своей странице Instagram спортивный комментатор и аналитик Григорий Стангрит.

Уайт подтвердил, что они с Мейвезером пришли к устной договоренности о продолжении его спортивной карьеры.