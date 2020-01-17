Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 5:48

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год вслед за подписанием США и Китаем соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, пишет Интерфакс-Казахстан.

Согласно новому прогнозу Fitch, мировая экономика в этом году увеличится на 2,6%, как и годом ранее. Предыдущий прогноз Fitch, опубликованный 5 декабря, предполагал, что мировой ВВП вырастет на 2,5% в текущем году.

Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 5,9%.

Заключение торговой сделки «позитивно скажется на деловом доверии, что поддерживает наше мнение о стабилизации роста мировой экономики в 2020 году», говорится в обзоре Fitch.

Эксперты агентства предупреждают однако, что «последствия сделки для мировой экономики будут зависеть от того, как будут выполняться ее условия, в том числе от того, сможет ли Китай выполнить свои обязательства по резкому увеличению импорта из США, и каким образом изменятся торговые потоки для других экспортеров».

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 15 января подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. По условиям соглашения, Пекин усилит защиту интеллектуальной собственности, а также примет меры для решения проблемы вынужденной передачи технологий. Кроме того, обе страны будут воздерживаться от конкурентной девальвации нацвалют.

Другие новости по темам:
Мировые новостиFitch Ratings
Finance.kz
Finance.kz
5 советов, как стать экологичнее в интернете
5 советов, как стать экологичнее в интернете
В век информационной глобализации стало необходимо соблюдать также и цифровую гигиену: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и очищать гаджеты от ненужной информации.
Сегодня, в 12:02
Цена биткоина вплотную подобралась к отметке $9000
Цена биткоина вплотную подобралась к отметке $9000
Сегодня, 17 января, первая криптовалюта обновила предыдущий локальный максимум на отметке $8903 (Bitstamp) и вплотную подобралась к уровню $9000.
Сегодня, в 7:48
Apple купила стартап в области искусственного интеллекта за $200 млн
Apple купила стартап в области искусственного интеллекта за $200 млн
Apple никак не насытится стартапами в области искусственного интеллекта. По сообщениям, технический гигант приобрел малоизвестную AI компанию за $200 млн.
Сегодня, в 7:47
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения