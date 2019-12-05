Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам ForteBank со «Стабильного» до «Позитивного»
АО ForteBank
АО ForteBank
05.12.2019

Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам ForteBank со «Стабильного» до «Позитивного»

3 декабря 2019 года международное рейтинговое Fitch Ratings сообщило о своем решении улучшить прогноз со «Стабильного» до «Позитивного» и подтвердить Долгосрочный Рейтинг Дефолта Эмитента (РДЭ) ForteBank на уровне «В».

Как сообщают аналитики Fitch: «ForteBank демонстрирует стабильную и обоснованную доходность за последние несколько лет (ROAA и ROAE - 2,3% и 20% за 9 месяцев 2019), что на наш взгляд является устойчивым показателем. Качество активов Forte является низко рискованным. Фондирование и качество ликвидности – относительно сильная сторона рейтинга».

Новость прокомментировал Гурам Андроникашвили председатель правления ForteBank:

«Улучшение прогноза по рейтингам ForteBank от Fitch является важным событием для нас и наших клиентов, и еще раз подтверждает стабильность и надежность банка. Мы продолжаем показывать положительные финансовые показатели, которые отражают высокое доверие к банку со стороны наших клиентов».

Напомним, что ранее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (“Moody’s”) повысило долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank c В3 до В1 (сразу на две ступени), прогноз «Стабильный», а рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank с «В» до «B+», прогноз - «Стабильный».

В 2019 году ForteBank демонстрирует качественный рост по ключевым финансовым показателям:*

  • +15,8% (+280,7 млрд тг) рост активов с начала года, что позволило банку войти в топ-3 крупнейших банков страны;
  • +5% (+32,6 млрд тг) рост кредитного портфеля банка;
  • +7,5% (+83,3 млрд тг) рост депозитного портфеля банка;
  • +49,9%  (+5,2 млрд тг) составил рост комиссионных доходов банка за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;
  • +46,5 % рост чистой прибыли по результатам деятельности за 9 месяцев 2019 года, в сравнении с 9 месяцами 2018 года.
  • Банк продолжает иметь один из самых высоких на рынке показателей достаточности капитала – 17,4% (К2) – (данные НБРК)
  • Показатель ликвидности также остается на высоком уровне и составляет -156%.

*данные на 01.10.2019 

Другие новости по темам:
Новости банков Казахстана Fitch Ratings
АО ForteBank
АО ForteBank
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Азамат Батыркожа назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Постановлением Правительства Батыркожа Азамат Байкуанышулы назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Сегодня, в 6:53
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Мирас Дауленов назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Дауленов Мирас Мухтарович назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан
Сегодня, в 5:02
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК рассмотрен ход исполнения Плана законопроектных работ Правительства на 2019 год и проект Плана на 2020 год.
Сегодня, в 4:16
Последние новости
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация