Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам ForteBank со «Стабильного» до «Позитивного»

3 декабря 2019 года международное рейтинговое Fitch Ratings сообщило о своем решении улучшить прогноз со «Стабильного» до «Позитивного» и подтвердить Долгосрочный Рейтинг Дефолта Эмитента (РДЭ) ForteBank на уровне «В».

Как сообщают аналитики Fitch: «ForteBank демонстрирует стабильную и обоснованную доходность за последние несколько лет (ROAA и ROAE - 2,3% и 20% за 9 месяцев 2019), что на наш взгляд является устойчивым показателем. Качество активов Forte является низко рискованным. Фондирование и качество ликвидности – относительно сильная сторона рейтинга».

Новость прокомментировал Гурам Андроникашвили председатель правления ForteBank:

«Улучшение прогноза по рейтингам ForteBank от Fitch является важным событием для нас и наших клиентов, и еще раз подтверждает стабильность и надежность банка. Мы продолжаем показывать положительные финансовые показатели, которые отражают высокое доверие к банку со стороны наших клиентов».

Напомним, что ранее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (“Moody’s”) повысило долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank c В3 до В1 (сразу на две ступени), прогноз «Стабильный», а рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank с «В» до «B+», прогноз - «Стабильный».

В 2019 году ForteBank демонстрирует качественный рост по ключевым финансовым показателям:*

+15,8% (+280,7 млрд тг) рост активов с начала года, что позволило банку войти в топ-3 крупнейших банков страны;

+5% (+32,6 млрд тг) рост кредитного портфеля банка;

+7,5% (+83,3 млрд тг) рост депозитного портфеля банка;

+49,9% (+5,2 млрд тг) составил рост комиссионных доходов банка за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года;

+46,5 % рост чистой прибыли по результатам деятельности за 9 месяцев 2019 года, в сравнении с 9 месяцами 2018 года.

Банк продолжает иметь один из самых высоких на рынке показателей достаточности капитала – 17,4% (К2) – (данные НБРК)

Показатель ликвидности также остается на высоком уровне и составляет -156%.

*данные на 01.10.2019