Fitch Ratings повысило рейтинги ДБ АО «Банк Хоум Кредит», прогноз "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило и подтвердило кредитные рейтинги Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", сообщили в KASE.
Агентство повысило следующие кредитные рейтинги Банка:
ДБ АО «Банк Хоум Кредит» – входит в холдинговую компанию Home Credit N.V., которая является глобальной платформой по потребительскому финансированию.
Home Credit N.V. представлен в 10 странах мира, включая Центральную и Восточную Европу, страны СНГ, Китай и в странах Южной и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день HCNV обслужил свыше 123,7 млн. клиентов.
ДБ АО «Банк Хоум Кредит» специализируется на розничном кредитовании, предоставляя кредиты только в тенге и только физическим лицам. Начало деятельности в Казахстане с 2005 г., за 14 лет клиентами банка стали более 3,7 млн человек. Свыше 30% клиентов обращались в банк более 2-х раз. Стратегическим направлением Home Credit N.V. является ответственное и безопасное кредитование.