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01.10.2021

Fitch Ratings повысило рейтинги ДБ АО «Банк Хоум Кредит», прогноз "Стабильный"

Fitch Ratings повысило рейтинги ДБ АО «Банк Хоум Кредит», прогноз "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило и подтвердило кредитные рейтинги Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", сообщили в KASE.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило и подтвердило кредитные рейтинги Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", сообщили в KASE.  

Агентство повысило следующие кредитные рейтинги Банка:

  • Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (далее – РДЭ) повышен на уровне "ВВ-", прогноз "Стабильный". 
  • Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "В". Долгосрочный РДЭ в национальной валюте повышен на уровне "ВВ-", прогноз "Стабильный". 
  • Национальный долгосрочный рейтинг повышен на уровне "А-(kaz)", прогноз "Стабильный". 
  • Рейтинг поддержки повышен на уровне "3".

О банке

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» – входит в холдинговую компанию Home Credit N.V., которая является глобальной платформой по потребительскому финансированию.

Home Credit N.V. представлен в 10 странах мира, включая Центральную и Восточную Европу, страны СНГ, Китай и в странах Южной и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день HCNV обслужил свыше 123,7 млн. клиентов.

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» специализируется на розничном кредитовании, предоставляя кредиты только в тенге и только физическим лицам. Начало деятельности в Казахстане с 2005 г., за 14 лет клиентами банка стали более 3,7 млн человек. Свыше 30% клиентов обращались в банк более 2-х раз. Стратегическим направлением Home Credit N.V. является ответственное и безопасное кредитование.

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