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АО Народный Банк Казахстана
АО Народный Банк Казахстана
20.12.2019

Fitch Ratings повысило рейтинг АО «Халык Банк Грузия» с уровня «BB-» до «BB»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») АО «Халык Банк Грузия» с уровня «BB-» до «BB» с позитивным прогнозом. 

Повышение рейтинга АО «Халык Банк Грузия» следует за пересмотром рейтинга материнской компании Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана») - «BB +»/прогноз «Позитивный». По мнению Fitch РДЭ и рейтинг поддержки АО «Халык Банк Грузия» обусловлены потенциальной поддержкой со стороны Halyk Bank.

«Получение еще более высокой рейтинговой оценки АО «Халык Банк Грузия», в то время как Fitch Ratings понизило рейтинг крупнейших игроков банковского сектора Грузии, еще раз подтверждает стабильность развития финансового института», – прокомментировал решение Fitch Ritings Генеральный директор АО «Халык Банк Грузия» Николоз Гегучадзе. 

*** АО «Халык Банк Грузия» является универсальным коммерческим банком с широким спектром продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов. АО «Халык Банк Грузия» является Принципиальным членом международной платежной системы Visa и Ассоциированным членом платежной системы Master Card. На 1 октября 2019 года активы АО «Халык Банк Грузия» составили - GEL* (грузинский лари) 529,6 млн., кредитный портфель (брутто) – 408,6 млн., капитал – 119,8 млн. 

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