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АО Народный Банк Казахстана
АО Народный Банк Казахстана
05.12.2019

Fitch Ratings повысил рейтинговые оценки и облигации АО "Народный сберегательный банк Казахстана", прогноз "Позитивный"

4 декабря 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Банка с уровня "ВВ" до "ВВ+". Прогноз по рейтингам – "Позитивный". 

Рейтинговое агентство также повысило рейтинг по старшим необеспеченным долговым обязательствам Банка с уровня "ВВ" до "ВВ+".

 

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