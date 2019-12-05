Fitch Ratings повысил рейтинговые оценки и облигации АО "Народный сберегательный банк Казахстана", прогноз "Позитивный"
Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Банка с уровня "ВВ" до "ВВ+". Прогноз по рейтингам – "Позитивный".
4 декабря 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Банка с уровня "ВВ" до "ВВ+". Прогноз по рейтингам – "Позитивный".
Рейтинговое агентство также повысило рейтинг по старшим необеспеченным долговым обязательствам Банка с уровня "ВВ" до "ВВ+".
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