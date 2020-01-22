Fitch Ratings подтвердило рейтинги Фонда "Самрук-Қазына", прогноз "Стабильный"
30 декабря 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Фонда.
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" получило уведомление от рейтингового агентства Fitch Ratings о том, что 30 декабря 2019 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило следующие рейтинги Фонда:
- долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (далее – РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ";
- национальный долгосрочный рейтинг "ААА(kaz)";
- краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F2".
Прогноз по долгосрочным рейтингам – "Стабильный".
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