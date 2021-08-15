Fitch Ratings подтвердило допандемический кредитный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило допандемический суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный».

Аналитики Fitch отмечают, что стабильный рейтинг Казахстана отражает сильную фискальную позицию страны, устойчивый внешнеторговый баланс и низкий уровень государственного долга.

Эти факторы позволили экономике страны сохранить устойчивость перед шоками, связанными с пандемией и волатильностью на энергетическом рынке.

Особо отмечается стимулирующий эффект текущей макроэкономической политики Правительства благодаря увеличению расходов на поддержку деловой активности в реальном секторе экономики и МСБ.

Кроме того, в качестве одного из ключевых факторов устойчивости кредитных оценок приводится наличие значительных международных резервов страны (по итогам первого полугодия 47% от ВВП), которые были поддержаны существенной отдачей от инвестиций в международные финансовые активы и ростом цен на золото.

Агентство также указывает на ряд других факторов, положительно повлиявших на стабильный рейтинг Казахстана, включая гибкий обменный курс, высокую капитализацию и низкую долю неработающих кредитов БВУ.

Fitch прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в текущем году на уровне 3,5%, с ускорением до 4% в 2022 г.

Ранее, 11 августа 2021 г. кредитное агентство Moody’s повысило рейтинг Казахстана до уровня Baa2 с прогнозом «Стабильный».