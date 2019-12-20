Fitch присвоило Торгово-промышленному Банку Китая рейтинг «BBB+»

Агентство Fitch Ratings присвоило АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы», Казахстан, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BBB+» со «Стабильным» прогнозом.

РДЭ «BBB+» и рейтинг поддержки «2» отражают мнение Fitch о высокой вероятности предоставления поддержки банку при необходимости со стороны его материнской структуры – Industrial and Commercial Bank of China Limited («ICBC», «A»/прогноз «Стабильный»).

Такое мнение учитывает 100-процентную собственность, высокий уровень интеграции между материнской и дочерней структурами, общий бренд (что предполагает репутационные риски в случае дефолта дочернего банка).

«Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» был образован в 1993 году и является первым дочерним китайским банком, представленным в Республике Казахстан и Центрально-Азиатском регионе, подконтрольным единственному акционеру – крупнейшему китайскому банковскому конгломерату Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), Пекин, Китайская Народная Республика.

На текущий момент ICBC Almaty обладает одним из самых высоких показателей по ликвидности и достаточности собственного капитала среди казахстанских банков, качество активов банка подкрепляется 0% NPL (доля просроченных займов).

Основной миссией банка является содействие поступательному и качественному развитию финансового рынка и индустриальной трансформации экономики Республики Казахстан, способствование привлечению инвестиций из международных финансовых рынков в страну, а также постоянное развитие и совершенствование банковского сервиса в качестве надёжного партнёра для своих клиентов.