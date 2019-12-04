Fitch присвоило Евразийскому банку развития рейтинг «BBB+», прогноз «Стабильный»

Рейтинговое агенство Fitch Ratings присвоило Евразийскому банку развития («ЕАБР») долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BBB+» со «Стабильным» прогнозом.

Кроме того, агентство присвоило ЕАБР краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "F1" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AAA(kaz)".

Fitch рассматривает капитализацию ЕАБР в качестве ключевого рейтингового фактора, главным образом из-за того, что аналитики агентства полагают, что соотношение капитала и активов ЕАБР будет продолжать значительно превышать порог "отлично" (25%) в течение трехлетнего прогнозного периода, заканчивающегося в 2021 году.

"Соотношение капитала и активов составило 47% в 2018 году, и, хотя мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе этот показатель снизится до 35-40%, значительный запас остается выше порога в 25%", - говорится в сообщении.

Как отмечают в агентстве, ЕАБР стремится создать достаточные резервы для выполнения своей роли в области развития. По состоянию на 2018 финансовый год внутренний прирост капитала (ICG) ЕАБР составил 3,9%, и в Fitch ожидают, что ICG банка продолжит в среднем составлять примерно 2,5-3% в течение прогнозируемого периода.

Как отмечается в сообщении, доля неработающих кредитов банка в общем объеме кредитов снизится в течение прогнозируемого периода из-за быстрого роста кредитного портфеля и переквалификации большой доли неработающих кредитов в категорию "работающих". Однако, в Fitch по-прежнему ожидают, что объем неработающих кредитов составит более 6% к 2021 году.

Кроме того, в Fitch отмечают готовность акционеров банка оказывать ЕАБР поддержку как "сильную".

"Наднациональный статус ЕАБР позволяет нам полагать, что банк будет пользоваться иммунитетами и привилегиями в странах, где она оперирует", - говорится в информации.

Аналитики агентства могут повысить рейтинги банка, если улучшатся суверенные рейтинги стран, где оперирует ЕАБР, снизится количество проблемных кредитов, диверсифицируется кредитный портфель банка и если ЕАБР введет более строгую оценку политики управления рисками.

Понижение рейтингов ЕАБР возможно, если существенно увеличится левередж или заметно увеличится обесценение кредитов, ослабнет оценка профиля риска, которое может быть вызвано ухудшением кредитного риска или несоблюдением собственных правил банка по управлению рисками, а также если ослабнут стандарты управления или стратегии кредитования с более высоким риском в странах, где оперирует банк.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.