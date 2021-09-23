Fitch повысило рейтинги ForteBank с уровня "В" до "В+", прогноз "Позитивный"

22 сентября 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ForteBank c "В" до "В+", улучшив прогноз со "Стабильного" до "Позитивного". Рейтинг по национальной шкале был повышен на две ступени c "ВВ+(kaz)" до "ВВВ(kaz)", рейтинг устойчивости повышен с "b" до "b+", пишет на своем сайте KASE.

Как сообщают аналитики Fitch Ratings, повышение долгосрочного РДЭ и рейтинга устойчивости, а также улучшение прогноза отражает существенное снижение давления на капитализацию банка из-за рисков, связанных с качеством унаследованных проблемных активов. Также рейтинговое действие обусловлено высокими показателями рентабельности банка. Кроме того, сильными сторонами рейтинга являются фондирование и ликвидность. У банка прочная подушка ликвидности, покрывающая 50% депозитов клиентов по состоянию на конец первого полугодия 2021 года.

17 сентября 2021 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингам ForteBank со "Стабильного" до "Позитивного", повысив рейтинг по национальной шкале с "kzBBB" до "kzBBB+" и подтвердив долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне "B+/B".

Аналитики S&P заявили, что прогноз по рейтингу ForteBank пересмотрен со "Стабильного" на "Позитивный" благодаря стабилизации экономической ситуации, устойчивости бизнес-позиции банка и положительной динамике в улучшении качества активов банка. Показатель рентабельности собственного капитала (return on equity – ROE) банка за первое полугодие 2021 года превысил 20% в годовом выражении.

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