  1. Главная
  2. Новости
В четверг, в 10:39

Fitch повысило рейтинги ForteBank с уровня "В" до "В+", прогноз "Позитивный"

Fitch повысило рейтинги ForteBank с уровня "В" до "В+", прогноз "Позитивный"

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ForteBank c "В" до "В+", улучшив прогноз со "Стабильного" до "Позитивного".

22 сентября 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ForteBank c "В" до "В+", улучшив прогноз со "Стабильного" до "Позитивного". Рейтинг по национальной шкале был повышен на две ступени c "ВВ+(kaz)" до "ВВВ(kaz)", рейтинг устойчивости повышен с "b" до "b+", пишет на своем сайте KASE. 

Как сообщают аналитики Fitch Ratings, повышение долгосрочного РДЭ и рейтинга устойчивости, а также улучшение прогноза отражает существенное снижение давления на капитализацию банка из-за рисков, связанных с качеством унаследованных проблемных активов. Также рейтинговое действие обусловлено высокими показателями рентабельности банка. Кроме того, сильными сторонами рейтинга являются фондирование и ликвидность. У банка прочная подушка ликвидности, покрывающая 50% депозитов клиентов по состоянию на конец первого полугодия 2021 года.

17 сентября 2021 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингам ForteBank со "Стабильного" до "Позитивного", повысив рейтинг по национальной шкале с "kzBBB" до "kzBBB+" и подтвердив долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне "B+/B". 

Аналитики S&P заявили, что прогноз по рейтингу ForteBank пересмотрен со "Стабильного" на "Позитивный" благодаря стабилизации экономической ситуации, устойчивости бизнес-позиции банка и положительной динамике в улучшении качества активов банка. Показатель рентабельности собственного капитала (return on equity – ROE) банка за первое полугодие 2021 года превысил 20% в годовом выражении.

Фото: inbusiness.kz

Поделиться
Fitch RatingsКазахстанНовости банков Казахстана Казахстанская фондовая биржа (KASE)
Мнение экспертов
Эрик Фомичев17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 7:48Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки
В среду, в 5:58Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021
Во вторник, в 12:19Какую дебетовую карту выбрать и в каком банке в 2021 году в Казахстане?
В понедельник, в 15:34Как провести досрочное погашение кредита
Новостная лента
Все новости