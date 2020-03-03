Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 4:12

Fitch понизило рейтинги ЦАЭК и дочерних структур до уровня «CCC-», отозвало рейтинги

Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте казахстанского АО Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация (ЦАЭК) и его 100-процентных дочерних компаний, АО «Павлодарэнерго» и АО «Севказэнерго», с уровня «В-» до «ССС-» и одновременно отозвало их рейтинги. 

Понижение рейтингов отражает ухудшение левериджа у ЦАЭК до уровня, превышающего определенный ранее триггер для негативного рейтингового действия, и не обеспеченную финансированием потребность в ликвидности. Рейтинги также учитывают высокие валютные риски, ограниченный масштаб деятельности и развивающуюся регулятивную среду, что лишь частично компенсируется вертикальной интеграцией компаний и стабильной рыночной позицией в регионе. 

«Мы оцениваем ЦАЭК, «Павлодарэнерго» и «Севказэнерго» на консолидированной основе. Рейтинги ЦАЭК и двух ее дочерних структур, «Павлодарэнерго» и «Севказэнерго», были отозваны по коммерческим причинам. Fitch больше не рейтингует ЦАЭК, «Павлодарэнерго» и «Севказэнерго» и не проводит по ним анализ. Рейтинги отозваны по следующим причинам: по коммерческим причинам», – говорится в сообщении.  

ЦАЭК – одна из крупнейших частных электрогенерирующих компаний на высокофрагментированном рынке Казахстана: на нее приходится около 6% генерации электроэнергии в стране. ЦАЭК является вертикально интегрированной электроэнергетической компанией, ведущей деятельность в сегментах генерации, распределения и розничной продажи, что обеспечивает ей доступ на рынки для продажи производимой энергии и ограничивает клиентскую концентрацию. Наиболее близкой сопоставимой компанией для ЦАЭК является ТОО «Казахстанские коммунальные системы» («ККС», «B+»/прогноз «Стабильный»), в составе EBITDA которой также доминирует генерация электроэнергии. ЦАЭК имеет более слабый финансовый профиль, чем ККС, на фоне более низкой маржи, слабой ликвидности и более высокого долга, который включает гарантии, предоставленные по долгу ЦАТЭК. Рейтинги «Севказэнерго» и «Павлодарэнерго» находятся на одном уровне с рейтингами ЦАЭК, что отражает их позиции как двух ключевых операционных дочерних компаний в группе ЦАЭК, на долю которых приходилось свыше 90% EBITDA в 2018 г.

Другие новости по темам:
КазахстанFitch Ratings
Finance.kz
Finance.kz
Инфляция в годовом выражении достигла 6%
Инфляция в годовом выражении достигла 6%
На повышение годового значения инфляции повлияла низкая база прошлого года, когда её уровень в феврале-апреле составил менее 5%.
Сегодня, в 8:34
АО "Евразийский банк" сообщило о результатах оценки качества активов (AQR)
АО "Евразийский банк" сообщило о результатах оценки качества активов (AQR)
Евразийский банк сообщает клиентам и партнерам, что удовлетворен результатами оценки качества активов (AQR), которую завершил Национальный банк
Сегодня, в 5:57
Мухтара Джакишева выпустят на свободу
Мухтара Джакишева выпустят на свободу
В Семее прошел суд по делу осужденного бывшего руководителя "Казатомпрома" Мухтара Джакишева. Его ходатайство об УДО удовлетворили.
Сегодня, в 5:55
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения