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В четверг, в 8:43

Fitch понизило прогноз роста экономики Китая на 2021 год до 8,1%

Fitch понизило прогноз роста экономики Китая на 2021 год до 8,1%

Агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста экономики Китая на 2021 и 2022 годы на фоне замедления активности на рынке недвижимости страны, которое оказывает давление на внутренний спрос.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста экономики Китая на 2021 и 2022 годы на фоне замедления активности на рынке недвижимости страны, которое оказывает давление на внутренний спрос.

Прогноз роста ВВП Китая в текущем году был пересмотрен до 8,1% с ранее ожидавшихся 8,4%, говорится в сообщении агентства. Повышение экономики в 2022 году, согласно обновленному прогнозу, составит 5,2%, а не 5,5%.

Основным фактором снижения прогнозов является ослабление активности на рынке недвижимости, однако дополнительное давление на китайскую экономику оказали связанные с пандемией коронавируса ограничения, введенные в июле и августе, отмечается в сообщении.

Замедление темпов роста экономики КНР уже вынудило власти страны скорректировать параметры макроэкономической политики, в том числе ускорить выпуск специальных облигаций, однако для того, чтобы эти меры оказали поддержку экономике, потребуется время.

Эксперты агентства не ждут, что китайский ЦБ понизит ключевые ставки, однако не исключают вероятность очередного снижения нормы обязательных резервов (RRR) для банков позднее в текущем году после ее сокращения на 50 базисных пунктов в июле.

Фото: news.cgtn.com

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