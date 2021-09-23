Fitch подтвердило рейтинги КазМунайГаз

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Национальной компании КазМунайГаз на уровне "ВВВ-", прогноз "Стабильный", сообщает Казахстанская фондовая биржа.

О компании:

АО «Национальная компания» КазМунайГаз» является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг. Компания основана в 2002 году и представляет интересы Республики Казахстан в нефтегазовой отрасли страны.

Акционерами АО НК «КазМунайГаз» являются Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (90,42%) и Национальный банк Республики Казахстан (9,58%).

Национальная компания обеспечивает 25% добычи нефти и газоконденсата в стране, а также 15% добычи природного и попутного газа. По ее магистральным трубопроводам транспортируется 56% нефти и 77% газа Казахстана. Доля от объема переработки нефти на НПЗ Казахстана составляет 81%.

Фото: liter.kz