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В четверг, в 10:54

Fitch подтвердило рейтинги КазМунайГаз

Fitch подтвердило рейтинги КазМунайГаз

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Национальной компании КазМунайГаз на уровне "ВВВ-", прогноз "Стабильный".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Национальной компании КазМунайГаз на уровне "ВВВ-", прогноз "Стабильный", сообщает Казахстанская фондовая биржа. 

О компании:

АО «Национальная компания» КазМунайГаз» является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления сервисных услуг. Компания основана в 2002 году и представляет интересы Республики Казахстан в нефтегазовой отрасли страны.

Акционерами АО НК «КазМунайГаз» являются Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (90,42%) и Национальный банк Республики Казахстан (9,58%).

Национальная компания обеспечивает 25% добычи нефти и газоконденсата в стране, а также 15% добычи природного и попутного газа. По ее магистральным трубопроводам транспортируется 56% нефти и 77% газа Казахстана. Доля от объема переработки нефти на НПЗ Казахстана составляет 81%.

Фото: liter.kz

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КазахстанFitch RatingsКазахстанская фондовая биржа (KASE)
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