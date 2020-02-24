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Сегодня, в 8:29

Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне "BBB"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Как сообщило агентство, прогноз по рейтингам остается "стабильным".

Кроме того, Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне "F2", страновой потолок - на уровне "BBB+", долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг - на уровне "BBB". Согласно информации, крупные суверенные внешние буферы Казахстана являются ключевой силой рейтинга.

Как напоминают в Fitch, суверенные чистые иностранные активы Казахстана составляют 42,2% от ВВП на конец 2019 года (текущая медиана "BBB" - 3,4%).

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Finance.kz
Finance.kz
Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне "BBB"
Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB".
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