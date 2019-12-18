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Finance.kz
Finance.kz
18.12.2019

Fitch подтвердило рейтинг АО "Ипотечная Организация Баспана" на уровне «BBB»

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») АО Ипотечная Организация Баспана («Баспана») в иностранной и национальной валюте «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинги приоритетного необеспеченного долга Баспаны также подтверждены на уровне «BВB».

Подтверждение рейтингов отражает неизменившееся мнение Fitch о сильных связях Баспаны с Республикой Казахстан («BBB»/прогноз «Стабильный»/«F2»). В соответствии с методологией рейтингования компаний, связанных с государством, Fitch применяет подход «сверху-вниз» и расценивает способность и готовность государства предоставлять Баспане поддержку как очень высокую. Исходя из оценки степени связи и стимулов для предоставления поддержки, РДЭ Баспаны находятся на одном уровне с РДЭ Республики Казахстан независимо от кредитоспособности компании на самостоятельной основе.

Баспана была основана в июне 2018 г. Национальным банком Республики Казахстан («НБРК») в соответствии с поручением президента. Компания уполномочена осуществлять программу ипотечного кредитования «7-20-25», которая представляет собой новый инструмент государственной политики, направленный на повышение доступности жилья в Казахстане. Задача компании состоит в привлечении финансирования на рынке и рефинансировании банковских портфелей ипотечных кредитов, выданных в рамках этой программы, предоставляя банкам ликвидность и обеспечивая доступные ипотечные кредиты для населения страны.

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