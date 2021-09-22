Финтех Revolut внедрит в США торговлю акциями без комиссии

Revolut, глобальный игрок в сфере финансовых технологий, оцениваемый в $33 млрд, вскоре впервые предложит клиентам из США торговлю акциями без комиссии, пишет CNBC.

По словам основателя и генерального директора финтех-стартапа Ника Сторонского, во вторник будет сделано долгожданное объявление о получении фирмой лицензии брокера и дилера в США, что позволит ему конкурировать с такими уже заявившими о себя стартапами, как Robinhood и Square.

Но такие услуги фирма сможет оказывать лишь через несколько месяцев и, в конечном итоге, это позволит осуществлять частичную покупку акций и инвестировать мелкую сдачу c транзакций по картам.

В дальнейшем, как намекнул Сторонский, Revolut будет стремиться к IPO в Великобритании, США или, возможно, к двойному листингу. По словам Сторонского, после привлечения $800 млн в июле Revolut должна прекратить привлекать деньги от частных инвесторов/

«Я надеюсь на это, потому что на самом деле мы генерируем свободный денежный поток. Нам не нужен дополнительный капитал от внешних инвесторов», — сказал он.

Основанный в Лондоне в 2015 году стартап Revolut превратился в одну из доминирующих на европейском рынке компаний в сфере потребительских финансовых технологий, и с того момента он постоянно добавляет все новые функции.

Изначально его приложение было рассчитано на то, как избежать комиссии за обмен валюты во время путешествий, но быстро добавило десятки новых продуктов в банковской, торговой и криптовалютой сферах. Сейчас у него более 16 млн клиентов.

За счет этого подхода компании удалось получить в июле этого года огромную оценку от инвесторов, включая Softbank и Tiger Global, которые видят в английском Revolut претендента на создание первого глобального финансового суперприложения. Для достижения этой цели «дело за малым» — выйти на публичный рынок в США, где конкуренты — начиная с Robinhood и заканчивая Chime уже заняли свои места в экосистеме финтехуслуг.

«Мы создаем единое приложение, в котором люди могут управлять всеми аспектами своих финансов, от банковского дела и обмена валюты до криптовалюты и торговли акциями, и стремимся разрушить общие барьеры для начала торговли акциями, такие как минимум средств на счету и сложные интерфейсы», — заявил Сторонский.

Само приложение с прошлого года уже действует в США: Revolut был запущен как раз тогда, когда началась пандемия, и с тех пор предложил клиентам такие услуги, как высокие процентные сбережения, банковское дело для малого бизнеса, денежные переводы из США в Мексику и торговлю криптовалютой.

Но розничная торговля акциями может стать еще более привлекательным и выгодным делом. Тем временем в этой сфере активизировались и другие игроки, которые стремятся вмешаться: PayPal тоже работает над собственной платформой для торговли акциями.

Пока Revolut лишь тестирует свою услугу торговли акциями, которая позволит пользователям покупать ETF и акции компаний, зарегистрированных на NYSE и NASDAQ. На получение брокерско-дилерской лицензии в Управлении финансового надзора ушло 16 месяцев, и сейчас Revolut является «представляющим брокером» и будет опираться в своей работе на финтех-компанию DriveWealth из Нью-Джерси для проведения расчетов по сделкам, как и в случае с европейским торговым бизнесом.

Доход в США Revolut будет получать за счет оплаты за поток заказов: эта тактика является одним из основных способов получения дохода в Robinhood, но она находится под пристальным вниманием председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера.

Фото: fortune.com