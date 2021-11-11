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В прошлый четверг, в 2:44

Финрегуляторы Казахстана утвердили Правила валютного регулирования и информационного обмена в МФЦА

Финрегуляторы Казахстана утвердили Правила валютного регулирования и информационного обмена в МФЦА

Финансовые регуляторы достигли соглашения по вопросам валютного регулирования и условий доступа участников МФЦА на финансовый рынок Казахстана.

Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) достигли соглашения по вопросам валютного регулирования и условий доступа участников МФЦА на финансовый рынок Казахстана. Об этом сообщает пресс-центр МФЦА. 

Председатель Национального Банка Казахстана Ерболат Досаев, Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова и Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов подписали соответствующий совместный документ.

Правила валютного регулирования устанавливают условия и процедуры проведения операций с иностранной валютой на территории МФЦА, вопросы оказания участниками МФЦА финансовых услуг и их доступа к финансовой инфраструктуре Казахстана.

Правила определяют перечень финансовых услуг, которые участники МФЦА смогут оказывать резидентам Казахстана, в том числе в банковской и страховой сферах, а также на рынке ценных бумаг. 

Акт вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

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