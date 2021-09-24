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Вчера, в 13:46

Финрегулятор РК оштрафовал два банка за неуказание в рекламе ставки вознаграждения

Финрегулятор РК оштрафовал два банка за неуказание в рекламе ставки вознаграждения

Агентство с апреля 2020 года проводит системный мониторинг рекламной деятельности финансовых и иных организаций, взаимодействующих с населением.

В рамках системного мониторинга рекламной деятельности финансовых организаций, взаимодействующих с населением на предмет возможности мошеннических и других незаконных действий, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в июле 2021 года наложило на АО «Народный Банк Казахстана» административное взыскание в виде штрафа  (145 850 тенге) за неуказание ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (далее – ГЭСВ) при распространении информации о величинах вознаграждения по займам при ее публикации.

В августе 2021 года Агентством в отношении ДБ АО "Сбербанк" выставлен административный штраф (145 850 тенге) за неуказание ГЭСВ при распространении информации о величинах вознаграждения по займам при ее публикации.

В августе 2021 года в отношении ТОО «Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс» направлено письменное предписание за нарушение требований Порядка в части несоответствия типового договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства РК.

В Агентстве отметили, что в июле и августе текущего года в отношении субъектов рынка ценных бумаг, субъектов страхового рынка нарушений, а также фактов незаконных действий и мошенничества выявлено не было.

Фото: zakon.kz

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