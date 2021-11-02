Финрегулятор: Банковский сектор Казахстана имеет достаточный запас капитала

В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о состоянии банковского сектора страны на 1 октября 2021 года.

По данным ведомства, совокупные активы банковского сектора на 1 октября 2021 года составили 35,56 трлн тенге, увеличившись за сентябрь на 1,3%, в основном за счет роста ссудного портфеля на 3,5% и вкладов, размещенных в других банках на 19,2%.

Рост совокупных активов с начала 2021 года составил 14,1%.

«Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 12,16 трлн тенге или 34,2% от активов. Запас ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме», – отмечено в публикации.

Структура обязательств банковского сектора в основном представлена депозитным портфелем, составляющим 25,1 трлн тенге или 80,4% совокупных обязательств банков. Рост обязательств банков с начала 2021 года составил 16,3%.

Доли прочих обязательств, таких как выпущенные в обращение ценные бумаги и займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, составили 5,1% и 2%, соответственно.

«По состоянию на 01.10.2021 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала: коэффициент достаточности основного капитала - 20,3%, коэффициент достаточности собственного капитала – 25%, что в среднем по системе существенно превышает установленные минимальные требования».

По итогам сентября 2021 года чистая прибыль банков снизилась на 12,1 млрд тенге в результате присоединения АО «АТФБанк» к АО «Jusan Bank» и на 1 октября составила 924,9 млрд тенге.

Рентабельность банковских активов (ROA) составила 3,23% (01.10.2020 года – 3,44%), рентабельность капитала (ROE) – 26,08% (01.10.2020 года – 26,19%).

Объем кредитования экономики банками по состоянию на 01.10.2021 года составил 16,96 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2021 года на 3,1%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 16,0%.

Объем кредитов в национальной валюте в сентябре 2021 года увеличился на 3,2% до 15,03 трлн тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам увеличились на 2,0%, физическим лицам – на 3,9%.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как связь – 13%, строительство – 9,7%, торговля – 9,3% и промышленность – 2,7%.

Объем ипотечного кредитования населения увеличился в сентябре 2021 года на 3,8% и по состоянию на 01.10.2021 года составил 2,91 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 22,6%.

Кредиты на потребительские цели граждан за сентябрь 2021 года выросли на 3,7% до 5,63 трлн тенге. С начала 2021 года потребительские займы выросли на 28,3%.

По состоянию на 1 октября 2021 года доля займов с просроченной задолженностью более 90 дней в общем объеме ссудного портфеля банков составила 4,3%, снизившись с 6,9%. Уровень покрытия провизиями займов с просроченной задолженностью более 90 дней составил 75,2%.

«Объем депозитов резидентов в депозитных организациях составил 25,87 трлн тенге, увеличившись в сентябре 2021 года на 3,3%. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 17,1%», – говорится в сообщении.

Депозиты юридических лиц по сравнению с августом 2021 года увеличились на 5,8% до 13,49 трлн тенге, депозиты физических лиц увеличились на 0,7% до 12,37 трлн тенге. С начала 2021 года депозиты юридических лиц выросли на 19,4%, депозиты физических лиц увеличились на 14,6%.

Более подробную информацию можно получить на сайте Агентства.

Источник: Zakon.kz