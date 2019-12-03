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Finance.kz
Finance.kz
03.12.2019

Fincraft Group Ракишева получила чистый убыток в 2,9 млрд тенге

Fincraft Group – новое название прежней Novacom Corporation

Fincraft Group Кенеса Ракишева за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, получила чистый убыток в 2,872 млрд тенге. Данный уровень увеличился в 479 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда убыток составлял 6 млн тенге, сообщает LS.

Непроцентный расход компании вырос за отчетные периоды более чем в 3 тыс. раз – с 6 млн тенге до 18,8 млрд тенге. Об этом свидетельствует финансовая отчетность Fincraft Group.

В свою очередь непроцентный доход за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, составил 13,3 млрд тенге.

Более того, процентный расход Fincraft Group за отчетный период 2019 года превысил 2,3 млрд тенге. А процентный доход – почти 2,9 млрд тенге.

По данным KASE, в начале ноября единственный акционер Novacom Corporation Кенес Ракишев изменил название компании на Fincraft Group. Предприятие занимается холдинговой деятельностью, владеет 29% голосующих акций БТА Банка.

Ранее LS сообщал о том, что Ракишев возглавил совет директоров Fincraft Resources.

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