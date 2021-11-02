Финансовый директор ByteDance уходит с поста чтобы сосредоточиться на TikTok

Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу уйдет с поста финансового директора материнской компании ByteDance, чтобы сосредоточиться на работе с платформой для коротких видео на постоянной основе, согласно внутренней записке, которой компания поделилась с Рейтер.

В разосланной сотрудникам во вторник записке соучредителя ByteDance Лян Рубо также говорится о крупных перестановках в компании с целью создания шести бизнес-подразделений.

Это крупнейшее организационное изменение с тех пор, как соучредитель ByteDance Чжан Имин сказал в мае, что он уходит с поста генерального директора. Чжан остался председателем совета директоров и имеет более 50% голосующих прав. Лян официально сменит Чжана на посту генерального директора в декабре.

ByteDance будет реорганизована в шесть подразделений - TikTok и его китайскую версию Douyin, подразделение совместной работы Lark, подразделение бизнес-услуг BytePlus, игровое подразделение Nuverse и подразделение образовательных технологий Dali Education, говорится в записке Ляна.

Подразделение TikTok будет поддерживать работу приложения для коротких видео и его расширение в таких областях, как глобальная электронная коммерция.

Фото: 3dnews.ru