Финансовые результаты АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2019 года

Консолидированная выручка АО «КазТрансОйл» по итогам 9 месяцев 2019 года составила 179 млрд 745 млн тенге, что на 7,6% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2018 года.

Консолидированная чистая прибыль АО «КазТрансОйл» по итогам 9 месяцев 2019 года составила 37 млрд 649 млн тенге, что на 6,7% выше результата 9 месяцев 2018 года.

Увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлено ростом тарифов на услуги по перекачке нефти на внутренний рынок, в целях транзита российской нефти через территорию РК в Китайскую Народную Республику и по казахстанскому участку нефтепровода ТОН-2. Кроме того, положительно повлиял и рост доходов от операторской деятельности за счет оказания услуг АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - К».

Также необходимо отметить, что на итоговый результат компании за отчетный период повлияло увеличение доли АО «КазТрансОйл» в прибыли совместно-контролируемых организаций.

Вместе с тем, в течение 3 квартала 2019 года в АО «КазТрансОйл» и его дочерних и совместно-контролируемых организациях проводилась переоценка основных средств в целях приведения балансовой стоимости в соответствие со справедливой стоимостью. Переоценка основных средств проведена на основании отчетов независимых оценщиков. Согласно учетной политике, группа компаний АО «КазТрансОйл» проводит переоценку основных средств один раз в три года, последняя переоценка основных средств АО «КазТрансОйл» была проведена в 2016 году.

По итогам переоценки основных средств произошло обесценение активов на сумму 14 млрд 247 млн тенге, из которых 13 млрд 142 млн тенге признано по ООО «Батумский нефтяной терминал». Кроме того, в результате переоценки стоимость основных средств АО «КазТрансОйл» и его дочерних компаний увеличилась на 68 млрд 774 млн тенге.

Балансовая стоимость одной акции на 30 сентября 2019 года составила 1 756 тенге, на 31 декабря 2018 года – 1 608 тенге.

Прибыль на акцию в отчетном периоде увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 92 тенге до 98 тенге на акцию.