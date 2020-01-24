Финансовая система Казахстана больна - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что финансовая система страны больна из-за высокой закредитованности казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Следует обратить внимание на тревожную тенденцию: роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом. Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7 процента, МСБ - на 18 процентов, сельского хозяйства - на 48 процентов. Это происходит на фоне стремительного, точнее на 24 процента, роста потребительского кредитования населения. При этом две трети кредитов физлицам выдано без залога", - указал Токаев на расширенном заседании правительства.

"Налицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны. Другими словами, финансовая система больна. В прошлом году более 0,5 миллиона граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность. 1,2 миллиона наших граждан получили списание штрафов и пеней по потребительским кредитам", - заявил он.

Нацбанку и Агентству по регулированию финансового рынка Президент поручил принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации. "Кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть. У нас кредиты физлицам увеличились на 1,4 триллиона тенге и составляют 6,7 триллиона тенге, полная возвратность которых под вопросом", - сказал Президент. По его словам, в прошлом году завершен обзор качества активов. Теперь главная задача - обеспечение финансовой стабильности.

"Предстоит разработать подходы по оздоровлению банковской системы. Сделать это надо срочно, не откладывая в долгий ящик. Последствия могут быть серьезные. Вопрос поддержки банковского сектора следует рассматривать на рыночных условиях. Нацбанку следует найти баланс", - поручил Глава государства.