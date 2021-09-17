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В прошлую пятницу, в 8:37

Financial Times: Telegram стали чаще использовать для продажи украденных данных

Financial Times: Telegram стали чаще использовать для продажи украденных данных

Киберпреступники значительно чаще стали пользоваться мессенджером Telegram с целью продажи и обмена украденных данных в качестве альтернативы даркнету.

Киберпреступники значительно чаще стали пользоваться мессенджером Telegram с целью продажи и обмена украденных данных в качестве альтернативы даркнету. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times (FT), которая провела расследование совместно с компанией Cyberint, занимающейся защитой своих клиентов от киберугроз.

"В последнее время мы наблюдаем рост использования Telegram киберпреступниками на 100 с лишним процентов. Его сервис зашифрованных сообщений становится все более популярным среди злоумышленников, осуществляющих мошенническую деятельность и продающих украденные данные", - сказал аналитик по киберугрозам из Cyberint Таль Самра.

FT обратила внимание на открытый канал под названием combolist, где хакеры продают или просто распространяют данные, в том числе логины и пароли пользователей. Telegram удалил этот канал в четверг после того, как за комментарием к нему обратилось британское издание.

Использование мессенджера криминальными элементами может усилить давление на платформу со штаб-квартирой в Дубае с требованием ужесточения модерации контента, поскольку в будущем Telegram планирует провести первичное публичное размещение акций и изучает возможность включения рекламы в свой сервис, отмечает газета.

Фото: ria.ru

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