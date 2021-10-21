Financial Times: банки и инвестфонды вложили $119 млрд в компании, связанные с вырубкой лесов

Крупнейшие мировые банки и инвестиционные фонды предоставили в общей сложности $119 млрд 20 крупным компаниями агробизнеса, связанным с вырубкой лесов, после принятия в 2016 году Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на исследование международной неправительственной организации Global Witness.

Согласно ее данным, ведущие мировые кредиторы JPMorgan Chase, HSBC и Bank of America были одними из главных спонсоров таких компаний, в том числе бразильского производителя мяса JBS.

"Несмотря на то, что многие из этих банков добровольно взяли на себя обязательства по борьбе с вырубкой лесов и изменением климата, они продолжают поддерживать отношения с компаниями, которые связаны с обезлесением", - отметил представитель Global Witness Колин Робертсон.

Согласно заявлению HSBC, после появления отчета, банк отказался от ряда сделок, "находится в процессе выхода из других" и "не имеет банковских отношений с большинством организаций, упомянутых в отчете".

BNP Paribas сообщил, что список компаний, составленный НКО, "фактически не определяет методы обезлесения, а скорее ранжирует все компании, деятельность которых может подвергать леса риску". Прекращение финансирования компаний в рискованных секторах "не окажет положительного влияния на их деятельность, поскольку они по-прежнему смогут полагаться на ряд других кредиторов", говорится в информации банка. Несколько других финансовых институтов от комментариев отказались.

По данным ООН, за последние 30 лет ежегодные темпы обезлесения замедлились, несмотря на это в 1990-2020 годах было утрачено свыше 420 млн га леса. Ежегодно в результате пожаров, природных бедствий, незаконной вырубки и воздействия насекомых-вредителей уничтожается около 13 млн га леса. В 2017 году был принят Стратегический план ООН по лесам до 2030 года, который предусматривает увеличение площади лесов на 3% (120 млн га) и искоренение крайней нищеты среди населения, чья жизнедеятельность полностью зависит от лесов.

В марте 2019 года ООН провозгласила 2021-2030 гг. Десятилетием по восстановлению экосистем в целях поддержки и расширения масштабов усилий по "недопущению, остановке и обращению вспять деградации экосистем во всем мире". Инициатива предполагает восстановление 350 млн га лесов по всему миру, что в свою очередь позволит вывести из атмосферы 13-26 гигатонн парниковых газов.

Фото: ria.ru