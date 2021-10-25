Фильм "Дюна" собрал за минувшие выходные $40,1 млн в американском прокате

Фильм "Дюна" в минувшие выходные пробился на вершину американских кассовых сборов, собрав, по предварительным данным, $40,1 млн в 4125 кинотеатрах, сообщает NBC News.

Премьера научно-фантастического фильма состоялась одновременно в кинотеатрах и на американском стриминговом сервисе HBO Max.

"Дюна"-первая в запланированной двухсерийной адаптации оригинального романа Фрэнка Герберта 1965 года. По оценкам, производство 155-минутного фильма обошлось по меньшей мере в $165 млн.

Фильм обеспечил режиссеру Дени Вильневу лучший дебют в карьере, превысив сборы в первые выходные по сравнению с двумя его последними картинами: "Бегущий по лезвию 2049" ($32,7 млн в 2017 году) и "Прибытие" ($24 млн в 2016 году).

"Я думаю, это показывает, что страстные кинозрители поддерживают большой экран",-сказал Пол Дергарабедян, медиа-аналитик Comscore, который отслеживает данные о кассовых сборах.

В 2021 году киноконцерн Warner Bros. выпускает все свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Действие "Дюны" происходит в будущем, опустошенном экологическим коллапсом. События разворачиваются на пустынной планете Арракис, на которой добывают ценнейшую пряность меланж. Полу, наследнику дома Атрейдесов, необходимо принять участие в войне за планету.

Фото: ria.ru