ФИФА: Убыток казахстанских футбольных клубов по трансферам составил 27,7 млн долларов за 10 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчёт о трансферах своих членов за последние 10 лет. Убыток казахстанских клубов составил 27,7 млн долларов, сообщает Sports.kz.

За 10 лет футбольные клубы Казахстана совершили 989 входящих трансферов, а продали всего 636 футболистов. Всего в переходах приняли участие 29 клубов.

Согласно отчёту, казахстанские клубы потратили на приобретение игроков 34,1 млн долларов, а компенсировать продажей смогли лишь 6,4 млн долларов. Чистый убыток клубов РК составил 27,7 млн долларов.

Для примера, британские клубы за десять лет потратили на покупку футболистов 12,5 млрд долларов, а Нидерланды оказались одними из лидеров по продажам, заработав 2 млрд долларов.

Фото: vesti.kz