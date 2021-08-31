  1. Главная
  2. Новости
31.08.2021

ФИФА: Убыток казахстанских футбольных клубов по трансферам составил 27,7 млн долларов за 10 лет

ФИФА: Убыток казахстанских футбольных клубов по трансферам составил 27,7 млн долларов за 10 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчёт о трансферах своих членов за последние 10 лет. Убыток казахстанских клубов составил 27,7 млн долларов.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчёт о трансферах своих членов за последние 10 лет. Убыток казахстанских клубов составил 27,7 млн долларов, сообщает Sports.kz.

За 10 лет футбольные клубы Казахстана совершили 989 входящих трансферов, а продали всего 636 футболистов. Всего в переходах приняли участие 29 клубов.

Согласно отчёту, казахстанские клубы потратили на приобретение игроков 34,1 млн долларов, а компенсировать продажей смогли лишь 6,4 млн долларов. Чистый убыток клубов РК составил 27,7 млн долларов.

Для примера, британские клубы за десять лет потратили на покупку футболистов 12,5 млрд долларов, а Нидерланды оказались одними из лидеров по продажам, заработав 2 млрд долларов. 

Фото: vesti.kz

Поделиться
КазахстанСпорт
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости