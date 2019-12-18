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Finance.kz
Finance.kz
18.12.2019

Fiat Chrysler и производитель Peugeot, Citroen и Opel договорились о слиянии

Объединённая компания станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире.

Французская Groupe PSA (выпускает Peugeot, Citroen и Opel) и итальяно-американская Fiat Chrysler договорились о слиянии, говорится в совместном заявлении компаний. Партнёры планируют закрыть сделку через 12-15 месяцев после одобрения акционеров и регуляторов.

Groupe PSA и Fiat Chrysler получат по 50% в объединённой компании. Предприятием будет руководить гендиректор PSA Карлос Таварес, с которым заключат договор на пять лет. Председатель правления Fiat Chrysler Джон Элкан возглавит совет директоров.

Акции нового холдинга со штаб-квартирой в Нидерландах будут торговаться на биржах Euronext (Париж), Borsa Italiana (Милан) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Объединённая компания станет четвертым по величине производителем автомобилей в мире с продажами 8,7 млн машин в год, отмечается в сообщении. По выручке компания станет третьей с показателем около €170 млрд.

Учитывая показатели обоих автопроизводителей за 2018 год, 46% выручки объединённой компании будет приходится на Европу, 43% — на Северную Америку, говорится в сообщении. Синергетический эффект от слияния компании оценивают примерно в €3,7 млрд в год.

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