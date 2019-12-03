Фермерам выплатят все долги по субсидиям

Правительство РК выполняет свои обязательства перед сельхозтоваропроизводителями: переходящая из года в год дополнительная потребность в субсидиях на животноводство и инвестиционные субсидии будет закрыта в полном объеме.

Так, по решению Правительства в текущем году уже погашена задолженность перед аграриями в сумме 28,5 млрд. тенге.

Кроме того, Правительством принято решение по закрытию в ближайшее время задолженности на субсидирование животноводства в сумме 36,8 млрд. тенге, а также остатка долга по инвестиционным субсидиям в сумме 11,7 млрд. тенге, сообщает пресс-служба МСХ РК.

В целом благодаря оказываемой государственной поддержке, инвестиционная привлекательность отрасли растет, что позволит обеспечить выполнение целевых индикаторов по привлечению инвестиций в основной капитал. На сегодняшний день на стадии проработки и реализации находится 113 инвестиционных проектов на общую сумму 4,4 трлн. тенге.